Чемпіон Франції паризький ПСЖ одразу після закінчення сезону втратив зіркового аргентинця Ліонеля Мессі, який на правах вільного агента поповнив склад Інтер Маямі. Проте на цьому неприємності "червоно-синіх" не завершилися.

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Космічний трансфер "королівського клубу"

За повідомленням французького журналіста Франсуа Галлардо, у найближчі години Кіліан Мбаппе стане гравцем мадридського Реала. Клуби остаточно узгодили деталі контракту. Наразі ще невідома сума трансферу 24-річного форварда.

Наступного тижня нападник збірної Франції буде офіційно представлений гравцем "королівського клубу". Цей трансфер суттєво підсилить команду Анчелотті.

Нагадаємо, контракт Кіліана Мбаппе з паризьким клубом діє до кінця червня 2024 року. Нападник відмовився перепідписувати угоду.

Втримати зірку намагався президент Франції Емманюель Макрон, якого пов'язують з Мбаппе приязні відносини. Проте навіть вмовляння політика не подіяли на форварда.

До слова. У минулому сезоні Кіліан Мбаппе забив 39 голів у 46 матчах за ПСЖ. Парижани купили нападника у 2018 році, заплативши за нього 180 мільйонів євро. Це другий рекордний трансфер в історії футболу.