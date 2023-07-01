Чемпіон Франції паризький ПСЖ одразу після закінчення сезону втратив зіркового аргентинця Ліонеля Мессі, який на правах вільного агента поповнив склад Інтер Маямі. Проте на цьому неприємності "червоно-синіх" не завершилися.
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Космічний трансфер "королівського клубу"
За повідомленням французького журналіста Франсуа Галлардо, у найближчі години Кіліан Мбаппе стане гравцем мадридського Реала. Клуби остаточно узгодили деталі контракту. Наразі ще невідома сума трансферу 24-річного форварда.
Наступного тижня нападник збірної Франції буде офіційно представлений гравцем "королівського клубу". Цей трансфер суттєво підсилить команду Анчелотті.
Нагадаємо, контракт Кіліана Мбаппе з паризьким клубом діє до кінця червня 2024 року. Нападник відмовився перепідписувати угоду.
Втримати зірку намагався президент Франції Емманюель Макрон, якого пов'язують з Мбаппе приязні відносини. Проте навіть вмовляння політика не подіяли на форварда.