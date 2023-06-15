У Килиана Мбаппе в июне 2024 года истекает контракт с французским ПСЖ. Он в письменном виде сообщил клубу, что не будет продолжать соглашение, но теперь на него начинают давить.

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Это же было уже

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сделать все от себя зависящее, чтобы не допустить ухода форварда сборной Франции из ПСЖ в другой клуб. Один из фанатов спросил Макрона о будущем Мбаппе и получил ответ, который может не понравиться футболисту.