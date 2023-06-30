Еще в апреле 2023 появилась шокирующая информация. Кристоф Галтье вляпался в расистский скандал, когда работал еще во французской Ницце.

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Дело набирает обороты

Наставник жаловался спортивному директору Ниццы Жюльену Фурнье, что в команде слишком большое количество темнокожих и мусульман. Также тренер просил мусульман отказаться от поста во время Рамадана. Что-то безумное требовал Галтье от своих футболистов.

После этого признания Фурнье прокуратура Ниццы начала расследование в отношении Галтье по делу о дискриминации по расовому признаку или религиозной принадлежности. В офисе футбольного клуба Ницца были проведены обыски, чтобы найти дополнительные доказательства к делу.

Галтье же прогнозированно отрицал все обвинения в свою сторону и заявил, что все это дело просто клевета на него.

Любопытно! Кристоф Галтье возглавлял Ниццу с начала июля 2021-го по конец июня 2022-го. Во главе команды провел 43 матча.

Теперь стало известно, что 30 июня из-за этого дела был задержан местной полицией тренер ПСЖ и его сын Джон Валович-Галтье.

Галтье-старшему грозит лишение свободы на 3 года, если расследование подтвердит его расистские взгляды.

Отметим, что Галтье до этого всего может остаться без работы. Руководство ПСЖ всерьез рассматривает возможность увольнения 56-летнего наставника. Уже давно говорят, что француз покинет мост парижан. На его место сватают испанца Луиса Энрике.

Хотя ПСЖ стал чемпионом Лиги в прошлом сезоне-2022/2023. Однако Кубка и Суперкубка Франции боссам парижского клуба недостаточно, чтобы быть довольны результатами команды.