Еще в апреле 2023 появилась шокирующая информация. Кристоф Галтье вляпался в расистский скандал, когда работал еще во французской Ницце.
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Дело набирает обороты
Наставник жаловался спортивному директору Ниццы Жюльену Фурнье, что в команде слишком большое количество темнокожих и мусульман. Также тренер просил мусульман отказаться от поста во время Рамадана. Что-то безумное требовал Галтье от своих футболистов.
После этого признания Фурнье прокуратура Ниццы начала расследование в отношении Галтье по делу о дискриминации по расовому признаку или религиозной принадлежности. В офисе футбольного клуба Ницца были проведены обыски, чтобы найти дополнительные доказательства к делу.
Галтье же прогнозированно отрицал все обвинения в свою сторону и заявил, что все это дело просто клевета на него.
Теперь стало известно, что 30 июня из-за этого дела был задержан местной полицией тренер ПСЖ и его сын Джон Валович-Галтье.
Галтье-старшему грозит лишение свободы на 3 года, если расследование подтвердит его расистские взгляды.
Отметим, что Галтье до этого всего может остаться без работы. Руководство ПСЖ всерьез рассматривает возможность увольнения 56-летнего наставника. Уже давно говорят, что француз покинет мост парижан. На его место сватают испанца Луиса Энрике.
Хотя ПСЖ стал чемпионом Лиги в прошлом сезоне-2022/2023. Однако Кубка и Суперкубка Франции боссам парижского клуба недостаточно, чтобы быть довольны результатами команды.
- Напомним, что Галтье возглавляет французский гранд с 5 июля 2022 года и имеет контракт с парижанами до конца июня 2024, то есть еще на год. Но, возможно, недоработает его до конца.
- В прошлом сезоне клуб под его руководством одержал 34 победы в 50 матчах, в которых команда потерпела 10 поражений и 6 раз сыграла вничью.