С Цыганковым, Забарным и неожиданным легионером: Динамо вышло из отпуска – клубные фото

Футболисты киевского Динамо возвращаются в тренировочный процесс. Команда проходит медосмотр, после чего будет постепенно втягиваться в подготовку ко второму кругу чемпионата.

В течение 12 – 13 января команда, разделенная на две группы, пройдет всех врачей, которые определят состояние здоровья каждого футболиста. Результаты обследований передадут клубным врачам.

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Киевляне возвращаются к работе

После чего игроки на клубной базе киевского клуба сдадут традиционные предсезонные тесты. Которые дадут тренерскому штабу во главе с Мирчей Луческу дополнительную информацию о функционале футболистов.



Денис Гармаш / Фото с официального сайта Динамо

12 января медосмотр прошли: Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Илья Забарный и ряд ротационных футболистов. Также с командой медосмотр прошел нападающий Владислав Супряга, первую часть сезона проведший в аренде в итальянской Специи. Однако там не смог себя зарекомендовать и вернулся в Киев.

Среди первой группы отмечен Назар Волошин, который вернулся из аренды из Кривбасса.



Назар Волошин на медосмотре Динамо / Фото с официального сайта киевлян

Вторая группа игроков 12 января проведет утреннюю тренировку на клубной базе киевлян, а вечером обе группы проведут первую командную тренировку в новом 2023 году.



Динамо вышло из отпуска / Фото с официального сайта команды

13 января на медосмотр появятся лидеры команды: Георгий Бущан, Денис Попов, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Артем Беседин, легионеры, в том числе Бенито, и другие футболисты.

Подопечные Луческу будут тренироваться в столице Украины, после чего отправятся на тренировочный сбор в Турцию. За сообщение телеграмм-канала Динамо Киев Inside, во время подготовки киевляне сыграют против Рапида и Аустрии (оба представляют Австрию). Также 28 января Динамо сыграет против словенского Марибора.

Напомним! Первую часть сезона УПЛ Динамо закончило на третьем месте, набрав 30 очков. Что касается еврокубков, то там путь киевлян окончен.