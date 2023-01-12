Протягом 12 – 13 січня команда, яка була поділена на дві групи, пройде усіх лікарів, які визначать стан здоров'я кожного футболіста. Результати обстежень передадуть клубним лікарям.

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Кияни повертаються до роботи

Після чого гравці на клубній базі київського клубу здадуть традиційні передсезонні тести. Які дадуть тренерському штабу на чолі з Мірчею Луческу додаткову інформацію про функціонал футболістів.



Денис Гармаш / Фото з офіційного сайту Динамо

12 січня медогляд пройшли: Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Ілля Забарний та низка футболістів ротацій. Також із командою медогляд пройшов нападник Владислав Супряга, який першу частину сезону провів в оренді в італійській Спеції. Однак там не зміг себе зарекомендувати та повернувся у Київ.

Серед першої групи помічений Назар Волошин, який повернувся з оренди із Кривбаса.



Назар Волошин на медогляді Динамо / Фото з офіційного сайту киян

Друга група гравців 12 січня проведе ранкове тренування на клубній базі киян, а ввечері обидві групи проведуть перше командне тренування у новому 2023 році.



Динамо вийшло з відпустки / Фото з офіційного сайту команди

13 січня на медогляд з'являться лідери команди: Георгій Бущан, Денис Попов, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Артем Бєсєдін, легіонери, у тому числі й Беніто, та інші футболісти.

Наразі підопічні Луческу тренуватимуться у столиці України, після чого вирушать на тренувальний збір у Туреччину. За повідомлення телеграм-каналу Динамо Київ Inside, під час підготовки кияни зіграють проти Рапіда та Аустрії (обидва представляють Австрію). Також 28 січня Динамо зіграє проти словенського Марібора.