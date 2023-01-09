Уже 12 января киевское Динамо выйдет из отпуска. Сначала футболисты пройдут углубленный медосмотр, а затем отправятся на тренировочные сборы.

Достойно внимания Футболист Динамо хочет уйти из клуба: отсутствие практики заставляет задуматься о другой команде

Динамо возвращает своего воспитанника

Шанс сразиться за место в основе команды Луческу получит Назар Волошин. Хотя арендное соглашение с Кривбассом было заключено до завершения чемпионата, однако результативная игра в первом круге заставила тренерский штаб "бело-синих" досрочно вызвать своего воспитанника.

Напомним, в первой части чемпионата Назар играл на правах аренды за Кривбасс. Играя под руководством Юрия Вернидуба Волошин возмужал и прибавил в мастерстве. Динамовец провел за криворожцев 13 матчей, в которых забил 4 мяча.

Волошина дважды признавали игроком месяца в номинации футболистов U19 по версии национальной футбольной премии "Золотой талант".

Отметим, что это не первая попытка Волошина закрепиться в основе Динамо. Ранее Мирча Луческу уже вызывал футболиста на тренировочные сборы.

Карьера Волошина