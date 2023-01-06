Футболист Динамо прокомментировал скудное количество игровой практики в футболке киевского клуба. Александр Андриевский не стал кривить душой, что хотел бы почаще выходить на футбольное поле. Но при этом использует все шансы, которые дает ему тренерский штаб бело-синих.

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Андриевский: Я на постоянной связи со своим агентом

Футболист признался, что всегда находится в контакте со своим агентом, через которого Александр ведет свои переговоры. Андриевский не прочь изменить бело-синие цвета Динамо на другие ради игровой практики.

Мнения о поиске новой команды? Я на постоянной связи со своим агентом. Если будут интересные варианты, будем подходить и разговаривать с руководством, тренерским штабом. Я хочу играть в футбол, а не сидеть на скамейке запасных. Контракт с Динамо действует до 2025 года, так что пока рано думать о его продлении,

– сказал Андриевский.

Также Александр рассказал о разговорах с тренерами по поводу своего будущего. Но постоянно слышал от наставников: "Ты нужен Динамо".

"Конечно, я счастлив быть в таком клубе, как Динамо, и если будет возможность играть, то с удовольствием остался бы в Киеве. Если нет, то буду думать, что делать дальше. С 2018 года варианты были разве что на уровне разговоров, Я подходил к тренерам, чтобы отпустили для получения игровой практики, но мне всегда говорили, что нужен в Динамо", – рассказал полузащитник.

Андриевский признался, что с удовольствием рассмотрел бы предложения из Чехии или Бельгии, откуда уже поступал интерес.

Опять же, чтобы дело перешло от слов к конкретике, нужно было согласие тренерского штаба и президента,

– ответил футболист.

Важно! У Александра Андриевского контракт с Динамо до 30 июня 2025 года. По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника оценена всего в 1 миллион евро.

Что известно о карьере Андриевского в Динамо