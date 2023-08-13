Столица страны-агрессора 15 лет назад пережила позор, которого не знала еще со времен Наполеона. 13 августа 2008 киевское Динамо уничтожило любимый клуб россиян – московский Спартак. 24 Канал вспоминает, как "бело-синие" одержали одну из своих лучших побед в еврокубках.

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Звездное время Милевского и Бангура

В те времена россияне любили возвеличивать свой футбол и унижать украинский. Мол, украинский чемпионат уступает российскому, сборная слабее, а игроки хуже. Поставить на место жителей болот сумели футболисты киевского Динамо.

Любопытно! Московский Спартак называют "мясом", поскольку в начале своего клуба представлял мясокомбинат и назывался Пищевик.

Посмотреть на матч принципиальных соперников пришли 55 тысяч зрителей. Впрочем, встреча началась неудачно для киевлян. На 4-й минуте поединка Шовковскому пришлось вытаскивать мяч после удара Баженова. Тем не менее, этот гол не сломал динамовцев, а еще больше зарядил на борьбу.

Игроки Динамо усиливали давление на ворота экс-голкипера "горняков" Плетикосу, и это дало результат на 28-й минуте поединка. Игрок Спартака Моцарт отдал неудачную передачу, вратарь бросился спасать ситуацию, чем воспользовался форвард Динамо Бангура и сравнял счет. Однако это было только начало.

Александр Алиев против спартаковца Моцарта / ФК Динамо

На 45-й минуте встречи тот же Бангура с разворота пробил по воротам Плетикосы, хорват отбил мяч, но прямо на Милевского. Форвард киевлян с острого угла протолкнул сферу в ворота.

Начало второй половины встречи еще больше огорчило фанатов "мяса". Марокканец Динамо Эль-Каддури фантастическим пасом вывел на свидание с Плетикосой Бангура. Гвинейский нападающий пробил между ног голкиперу.

А последний гвоздь в гроб Спартака забил Артем Милевский. За 5 минут до окончания встречи форвард киевлян воспользовался пасом Бангура и заставил умолкнуть всех критиков украинского футбола. Стоит добавить, что если бы в конце встречи гвинеец и Артем Кравец, который появился на поле в конце встречи, были точнее, то счет был еще более унизительным.

Видеообзор матча Спартак – Динамо

К слову. Ответный матч в Киеве завершился с таким же счетом. Дубль снова оформил Милевский, а Бангура и Алиев отличились по голу.