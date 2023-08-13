Столиця країни-агресора 15 років тому пережила ганьбу, якої не знала ще з часів Наполеона. 13 серпня 2008 року київське Динамо знищило улюблений клуб росіян – московський Спартак. 24 Канал згадує, як "біло-сині" здобули одну зі своїх найкращих перемог у єврокубках.

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Зірковий час Мілевського та Бангура

В ті часи росіяни полюбляли возвеличувати свій футбол та принижувати український. Мовляв, український чемпіонат поступається російському, збірна слабша, а гравці гірші. Поставити на місце жителів боліт зуміли футболісти київського Динамо.

Цікаво! Московський Спартак називають "м'ясом", оскільки на початку своєї клуб представляв м'ясокомбінат і називався Харчовик.

Подивитися на матч принципових суперників прийшло 55 тисяч глядачів. Втім, зустріч розпочалася невдало для киян. На 4-й хвилині поєдинку Шовковському довелося витягувати м'яч після удару Баженова. Проте цей гол не зламав динамівців, а ще більше зарядив на боротьбу.

Гравці Динамо посилювали тиск на ворота ексголкіпера "гірників" Плетикосу і це дало результат на 28-й хвилині поєдинку. Гравець Спартака Моцарт віддав невдалу передачу, воротар кинувся рятувати ситуацію, чим скористався форвард Динамо Бангура і зрівняв рахунок. Проте це був лише початок.

Олександр Алієв проти спартаківця Моцарта / ФК Динамо

На 45-й хвилині зустрічі той же Бангура з розвороту пробив по воротах Плетикоси, хорват відбив м'яч, але прямо на Мілевського. Форвард киян з гострого кута проштовхнув сферу у ворота.

Початок другої половини зустрічі ще більше засмутив фанатів "м'яса". Марокканець Динамо Ель-Каддурі фантастичним пасом вивів на побачення з Плетикосою Бангура. Гвінейський нападник пробив поміж ніг голкіперу.

А останній цвях в домовину Спартака забив Артем Мілевський. За 5 хвилин до закінчення зустрічі форвард киян скористався пасом Бангура та змусив замовкнути усіх критиків українського футболу. Варто додати, що якби наприкінці зустрічі гвінеєць та Артем Кравець, який з'явився на полі наприкінці зустрічі, були влучнішими, то рахунок був ще принизливішим.

Відеоогляд матчу Спартак – Динамо

До слова. Матч-відповідь у Києві завершився з таким же рахунком. Дубль знову оформив Мілевський, а Бангура та Алієв відзначилися по голу.