В начале войны Александр Алиев, родившийся в России, многих удивил своим решением остаться в Киеве и защищать столицу от оккупантов. После отступления российских захватчиков с подступов к городу-герою экс-футболист Динамо продолжил служить в ВСУ.
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Алиев на Донбассе
Недавно Александр Алиев отправился в Донецкую область. Фотографиями из поездки он поделился со своими подписчиками в Instagram.
Экс-звезда Динамо и сборной Украины находился на одном из полигонов. Там Александр стрелял из гранатомета, тренировался закладывать мины и выполнял другие военные упражнения. Также бывший хавбек сфотографировался со своими собратьями.
Александр Алиев потренировался в стрельбе из гранатомета: смотрите видео
Александр Алиев на Донбассе / instagram.com/aliev_sasha8
В комментариях Алиева поддержали его подписчики и посоветовали в следующий раз взять с собой Артема Милевского.
- "Бери Милю подтягивай!"
- "Гордость. Береги Себя!!! Слава Украине!"
- "Саныч, ты просто супер"
Напомним, что ранее Александр Алиев раскритиковал намерения президента МОК Томаса Баха разрешить россиянам участвовать в Олимпиаде-2024.