В Киеве бейсболисты команды "Атма" были вынуждены вкладывать собственные средства, чтобы восстановить поле, на котором они играют. Получить финансовую помощь от властей или спонсоров так и не удалось.

Реконструированное поле открыли в парке "Муромец" в Киеве в субботу, 11 июля. Там же сыграли и матч, пишет управление физической культуры и спорта Киевской областной государственной администрации.

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Игроки долго пытались получить необходимое финансирование от местной власти. Но не удалось. Не поддержали их проект и спонсоры. Поэтому деньги на реконструкцию поля спортсмены выложили из собственных карманов. Назвали его "Полем чудес".

На первый этап реконструкции потратили 284 тысячи гривен. За эти средства сняли грунт, положили внизу щебень, а над ним гранотсев. Также сделали дренажную систему. На поле есть и необходимая питчерская горка. Впереди еще надо сделать скважину, забор, полив, положить траву.

"При строительстве придерживаются всех мировых стандартов, и поле будет обязательно сертифицировано", – уверяют в Киевской ОГА.