Вадим Гутцайт рассказал, какое вознаграждение предусмотрено для украинских спортсменов. За золотую, серебряную и бронзовую медали в Париже-2024 представители нашей страны будут получать несколько десятков тысяч долларов.

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Денежное вознаграждение для украинских спортсменов

Президент Национального олимпийского комитета заявил, что 125 тысяч долларов предусмотрено за 1 место, за золотую медаль. А за "бронзу" и "серебро" – 80 тысяч и 100 тысяч долларов. Эти премиальные средства заложены в бюджете.

Плюс стипендии спортсмены получают. То есть мотивация очень мощная. Но, я уверен, сейчас мало кто думает о деньгах. Сейчас все думают, чтобы прославить наше государство,

– добавил Вадим Гутцайт.

Отметим. НОК также разработал протокол для украинских спортсменов по обращению с "нейтральными" спортсменами. Согласно ему, запрещено пожимать руки, фотографироваться, стоять рядом, разговаривать и тому подобное.

Напомним, что спортсменов из России и Беларуси допустили на Олимпиаду-2024 в "нейтральном" статусе. Несмотря на их допуск Украина не планирует бойкотировать соревнования.