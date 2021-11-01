"Будет непросто"

Эрик Гарсия в преддверии важного матча пообщался с прессой. Футболист рассказал о серьезных настройках соперников.

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Эта игра очень важна. Если мы победим, наша судьба будет в наших руках. Но все мы знаем, что будет непросто. Дома динамовцы усложнили нам жизнь, и теперь в Киеве они тем более будут опасны… Но мы готовы к игре,

– считает Эрик Гарсия.

Игрок каталонского клуба подчеркнул, что ряд важных игроков вернулся после травм.

"Де Йонг и Араужо – важные для нас игроки. Как и Фати из Дембеле, которые могут решать самые серьезные задачи", – сказал защитник Барселоны.

Напоследок футболист добавил, что мотивации у них хватает, и они будут пытаться изменить ситуацию к лучшему.

"У нас отличная команда. Да, пока результаты не такие, как хотелось бы. Но в этом сезоне нам еще предстоит пройти долгий путь. Мы мотивированы и хотим изменить ситуацию к лучшему", – подытожил игрок Барселоны.

Матч Динамо – Барселона состоится во вторник, 2 ноября. Начало поединка в 22:00.