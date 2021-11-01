"Буде непросто"

Ерік Гарсія напередодні важливого матчу поспілкувався з пресою. Футболіст розповів про серйозні налаштування суперників.

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Ця гра дуже важлива. Якщо ми переможемо, то наша доля буде в наших руках. Але ми всі знаємо, що буде непросто. Вдома динамівці ускладнили нам життя, і тепер у Києві вони тим більше будуть небезпечні… Але ми готові до гри,

– вважає Ерік Гарсія.

Гравець каталонського клубу наголосив, що низка важливих гравців повернулася після травм.

"Де Йонг та Араужо – важливі для нас гравці. Як і Фаті з Дембеле, які можуть вирішувати найсерйозніші завдання", – сказав захисник Барселони.

Наостанок футболіст додав, що мотивації у них вистачає, тож вони будуть намагатися змінити ситуацію на краще.

"У нас чудова команда. Так, поки що результати не такі, як хотілося б. Але цього сезону нам ще доведеться пройти довгий шлях. Ми мотивовані та хочемо змінити ситуацію на краще", – підсумував гравець Барселони.

Матч Динамо – Барселона відбудеться у вівторок, 2 листопада. Початок поєдинку о 22:00.