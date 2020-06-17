Вице-чемпион мира Иосиф Пиварич покинет киевское "Динамо" после сезона 2019/2020. Хорват вернется в родной чемпионат.

Как сообщает издание Nogometne Vijesti, Пиварич в ближайшее время может вернуться в загребское "Динамо".

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Пиварич бесплатно вернется в "Динамо" Загреб

По информации источника, хорватский клуб рассчитывает получить защитника в статусе свободного агента.

Контракт 31-летнего защитника с киевским "Динамо" истекает 30 июня 2020 года.

В составе "Динамо" Загреб Иосиф Пиварич провел 6 сезонов. Сейчас хорватов возглавляет экс-тренер "Карпат" Игорь Йовичевич.

В Киеве не рассчитывают на Пиварича

Пиварич стал игроком "Динамо" в 2017 году. И после чемпионата мира 2018 года, где он стал серебряным призером, не получает игровую практику.

В этом сезоне УПЛ хорват, которого донимают травмы, вышел на поле всего один раз.

В апреле Пиварич заявил, что пока разговоров о новом контракте от киевского клуба не было.