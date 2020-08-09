"Київ назавжди залишиться в моєму серці": віцечемпіон світу зворушливо попрощався з "Динамо"
Хорватський захисник Йосип Піварич подякував київське "Динамо" за три роки, які він провів в українському клубі.
Піварич після завершення контракту з "Динамо" опублікував у соцмережах прощальне послання на адресу "біло-синіх".
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Хочу сказати величезне дякую "Динамо" за чудові 3 роки. Дякую керівництву клубу, всім тренерам і персоналу, які допомагали мені всі ці 3 роки. Особлива подяка фанатам за підтримку, яку я весь час відчував і відчував.
Київ назавжди залишиться в моєму серці, я ніколи не забуду тебе. Удачі всій сім'ї "Динамо", вболіватиму за вас,
– написав Піварич.
31 липня "Динамо" оголосило, що не буде продовжувати контракт з Піваричем.
Кар'єра Піварича в "Динамо"
- Вже 6 серпня 2020 року у хорвата закінчиться контракт з "Динамо". Тож захисникові варто вже шукати новий клуб у якому продовжить кар'єру.
- Київський клуб вдячний хорвату за проведений час у клубі та побажав подальших досягнень.
- За київське "Динамо" Піваріч виступав із серпня 2017 року. До кінця 2018 року був основним лівим захисником киян. У його активі 47 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах.
- За останніх два сезони Йосип через травми та інші причини провів за киян у чемпіонаті України лише 8 поєдинків, у сезоні 2019/20 взяв участь у матчах лише двічі.
- Останній матч у футболці "Динамо" провів проти "Шахтаря", де Йосип не дограв, отримавши вилучення.