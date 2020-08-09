Хорватський захисник Йосип Піварич подякував київське "Динамо" за три роки, які він провів в українському клубі.

Піварич після завершення контракту з "Динамо" опублікував у соцмережах прощальне послання на адресу "біло-синіх".

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Хочу сказати величезне дякую "Динамо" за чудові 3 роки. Дякую керівництву клубу, всім тренерам і персоналу, які допомагали мені всі ці 3 роки. Особлива подяка фанатам за підтримку, яку я весь час відчував і відчував.



Київ назавжди залишиться в моєму серці, я ніколи не забуду тебе. Удачі всій сім'ї "Динамо", вболіватиму за вас,

– написав Піварич.

31 липня "Динамо" оголосило, що не буде продовжувати контракт з Піваричем.

Кар'єра Піварича в "Динамо"