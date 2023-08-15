Дела украинца становятся все хуже: Кепа запугал своими планами на Реал Лунина и даже Куртуа

Новичку мадридского коллектива уверенности хоть отбавляй. Испанский голкипер готов устанавливать свои правила в новом клубе.

Кепа Аррисабалага поделился своими планами на будущее в Реале. Бельгийскому и украинскому голкиперам следует быть осмотрительными.

Может быть интересным Король ассистов и "близнец" Зинченко: Манчестер Сити потерял ведущего игрока почти на полгода

Очень серьезный конкурент

Испанский вратарь, перешедший из Челси выручать "королевский" клуб (поскольку основной кипер мадридцев) Тибо Куртуа получил серьезную травму ), просто излучает уверенность и позитив. Кепа уверен, что он сможет остаться в состоянии "сливочных" после годовой аренды, а затем смело сразиться за место в стартовом составе Реала.

Такие слова, конечно же, не могли не задеть Андрея Лунина, которому сам Карло Анчелотти обещал "полностью довериться", однако подписать голкипера, который временно отбудет свой номер в Мадриде. Украинец свой шанс получил, отстояв против Атлетик Бильбао (0:2) "сухой матч" в первом туре Ла Лиги, и дальше перспективы довольно туманные. Ни уровень Кепы, ни его самоуверенность и настройка не свидетельствуют, что испанец приехал протирать штаны в "королевском" клубе. Возможно, после слов Аррисабалаги напрягся и сам Куртуа.

Это очень счастливый и особенный день для меня и всей моей семьи. Я горд стать частью Реала. Хочу насладиться этим днем и разделить его с самыми близкими людьми. Хочу остаться здесь после завершения аренды. Я надеюсь на это. Сегодня мой первый день в клубе. Впереди есть время, увидим. Надеюсь, своей игрой я смогу этого добиться. Решение о переходе было очень обычным. У меня были предложения от других крупных клубов, но когда мне рассказали об этом варианте. Все произошло очень быстро. Реал – король Лиги чемпионов. В трех прошлых розыгрышах Лиги чемпионов мы играли друг с другом. Думаю, мы все можем согласиться с этой фразой,

– сказал Кепа.

Президент столичного коллектива Флорентино Перес, в свою очередь, засыпал комплиментами испанского голкипера, назвав его одним из лучших исполнителей на своей позиции. Такое развитие событий вряд ли порадовало Андрея Лунина, который долго ждал своего шанса в Реале. Украинец, возможно, еще на год попал в "тюрьму", или сможет продемонстрировать всему миру, как он готов к конкуренции.

Кепа Аррисабалага и Флоренито Перес / Реал

Испанский голкипер в прошлом сезоне вернул себе место в основе Челси. Кепа провел в футболке "пенсионеров" 39 матчей в прошлогодней кампании, посадив на скамью запасных Эдуарда Менди, который прежде признавался лучшим голкипером в мире. Лондонский клуб уже успел продать сенегальца в саудовский Аль-Ахли, приобретя Роберто Санчеса из Брайтона за 25 миллионов евро, который, скорее всего, и подменит Кепу в Челси.