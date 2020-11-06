В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки второго отборочного раунда женской футбольной Лиги чемпионов сезона-2020/21. Единственный украинский клуб в еврокубках получил в соперники чемпиона "Сараево-2000" (Босния и Герцеговина), сообщает УАФ.

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Харьковские футболисты проведут матч на выезде против чемпионок уже 18 или 19 ноября. Противостояние будет состоять из одного поединка.

В первом отборочном раунде харьковский "Жилстрой-2" и не заметил армянский "Алашкерт" 9:0. Их следующий соперник в прошлом раунде уверенно победил израильский "Рамат-Хашарон" 4:0.

Победитель матча получит путевку в 1/16 финала Лиги чемпионов.

Как "Жилстрой-2" уничтожил "Алашкерт" в Лиге чемпионов

Украинки агрессивно начали поединок, показав, кто хозяйки матча. Уже на старте встречи благодаря классному удару слета от Анастасии Филенко "Жилстрой-2" открыл счет. На 38 – й минуте Триль технично пробрала соперниц, которые лишь с помощью фола остановили харьковчанку – пенальти. Калинина хладнокровно переиграла голкиперку – 2: 0.

Еще до перерыва Яна Малахова красивым ударом забросила мяч за шиворот вратарю и довела счет до разгромного 3:0.

Через 15 секунд после свистка арбитра на второй тайм Яна Калинина сделала счет уже 4:0. А на 50-й минуте Панцулая заработала пенальти. К отметке подошла Титова, которая появилась на поле после перерыва и на опыте уверенно переиграла голкипера.

За несколько минут Андрухив удачно реализовала выход один на один с голкипером 6:0. В последние минуты в матче проходил неистовый бенефис Панцулаи. Натия за 9-ть минут оформила хет-трик. В двух голах полузащитница воспользовалась ошибками соперниц, а свой второй удар забила головой, удачно замкнув подачу – 9:0.