Варто прочитати: Українки пройшлися катком по супернику у Лізі чемпіонів, забивши 9 голів: відео

Харківські футболісти проведуть матч на виїзді проти чемпіонок вже 18 або 19 листопада. Протистояння складатиметься з одного поєдинку.

У першому відбірковому раунді харківський "Житлобуд-2" й не помітив вірменський "Алашкерт" 9:0. Їх наступний суперник у минулому раунді впевнено переміг ізраїльський "Рамат-Хашарон" 4:0.

Переможець матчу отримає путівку в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Як "Житлобуд-2" знищив "Алашкерт" у Лізі чемпіонів

Українки агресивно розпочали поєдинок, показавши, хто господарки матчу. Вже на старті зустрічі завдяки класному удару зльоту від Анастасії Філенко "Житлобуд-2" відкрив рахунок. На 38-й хвилині Тріль технічно пробрала суперниць, які лише за допомогою фолу зупинили харків'янку – пенальті. Калініна холоднокровно переграла голкіперку – 2:0.

Ще до перерви Яна Малахова красивим ударом закинула м'яч за комірець воротарці та довела рахунок до розгромного 3:0.



Через 15 секунд після свистка арбітрині на другий тайм Яна Калініна зробила рахунок вже 4:0. А на 50-й хвилині Панцулая заробила пенальті. До позначки підійшла Титова, яка з'явилась на полі по перерві та на досвіді впевнено переграла голкіперку.



За декілька хвилин Андрухів вдало реалізувала вихід віч-на-віч з голкіперкою 6:0. В останні хвилини у матчі відбувався шалений бенефіс Панцулаї. Натія за 9-ть хвилин оформила хет-трик. У двох голах півзахисниця скористалась помилками суперниць, а свій другий удар забила головою, вдало замкнувши подачу – 9:0.