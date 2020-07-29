Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о предстоящем сопернике после поединка против Гейджи. Им может стать бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер.

Боец прокомментировал пост Джо Рогана в Instagram, где заявил о ближайших планах.

К слову: Хабиб возобновил подготовку к бою с Гейджи: фото

Неожиданное заявление россиянина

В октябре – Гейджи, а в апреле – Сен-Пьер,

– написал Хабиб.

Ранее оба бойца неоднократно повторяли, что хотят сойтись в клетке друг против друга.

Ранее президент промоушена Дейна Уайт заявил, что открыт для переговоров о последнем бое Нурмагомедова против Сен-Пьера.

Возможно, что Хабиб завершит карьеру после рекорда 30-0. Сейчас в активе российского бойца 28 побед.

Сен-Пьер уже отреагировал на комментарий россиянина.

Черт, я только подумал, что мне станет спокойнее,

– ответил Жорж.

Он добавил, что очень ждет поединка россиянина против Гейджи в октябре и пожелал обоим бойцам удачи в поединке.

Хабиб-Гейджи: главное

Бой с Гейджи должен был состояться 19 сентября на турнире UFC 253, но россиянин отказался. В команде Хабиба говорят, что российский боец проведет бой с Гейджи до конца 2020 года.

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб проведет Гейджи 24 октября. Об этом заявил президент UFC Дейна Уайт, информирует CNN.