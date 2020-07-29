С кем побьется Хабиб после поединка с Гейджи: заявление бойца
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о предстоящем сопернике после поединка против Гейджи. Им может стать бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер.
Боец прокомментировал пост Джо Рогана в Instagram, где заявил о ближайших планах.
К слову: Хабиб возобновил подготовку к бою с Гейджи: фото
Неожиданное заявление россиянина
В октябре – Гейджи, а в апреле – Сен-Пьер,
– написал Хабиб.
Ранее оба бойца неоднократно повторяли, что хотят сойтись в клетке друг против друга.
Ранее президент промоушена Дейна Уайт заявил, что открыт для переговоров о последнем бое Нурмагомедова против Сен-Пьера.
Возможно, что Хабиб завершит карьеру после рекорда 30-0. Сейчас в активе российского бойца 28 побед.
Сен-Пьер уже отреагировал на комментарий россиянина.
Черт, я только подумал, что мне станет спокойнее,
– ответил Жорж.
Он добавил, что очень ждет поединка россиянина против Гейджи в октябре и пожелал обоим бойцам удачи в поединке.
Хабиб-Гейджи: главное
Бой с Гейджи должен был состояться 19 сентября на турнире UFC 253, но россиянин отказался. В команде Хабиба говорят, что российский боец проведет бой с Гейджи до конца 2020 года.
Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб проведет Гейджи 24 октября. Об этом заявил президент UFC Дейна Уайт, информирует CNN.