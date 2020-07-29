Боєць прокоментував пост Джо Рогана в Instagram, де заявив про найближчі плани.

До слова: Хабіб відновив підготовку до бою з Гейджі: фото

У жовтні – Гейджі, а у квітні – Сен-П'єр,

– написав Хабіб.

Раніше обидва бійці неодноразово повторювали, що мають бажання зійтись у клітці один проти одного.

Раніше президент промоушена Дейна Уайт заявив, що відкритий для переговорів про останній бій Нурмагомедова проти Сен-П'єр.

Можливо, що Хабіб завершить кар'єру після рекорду 30-0. Зараз у активі російського бійця 28 перемог.

Сен-П'єр вже відреагував на коментар росіянина.

Чорт, я тільки подумав, що мені стане спокійніше,

– відповів Жорж.

Він додав, що дуже чекає поєдинку росіянина проти Гейджі у жовтні та побажав обом бійця удачі у поєдинку.

Хабіб – Гейджі: головне

Бій з Гейджі мав відбутись 19 вересня на турнірі UFC 253, але росіянин відмовився. У команді Хабіба говорять, що російський боєць проведе бій із Гейджі до кінця 2020 року.

Чемпіон UFC у легкій дивізіоні Хабіб проведе Гейджі 24 жовтня. Про це заявив президент UFC Дейна Уайт, інформує CNN.

Поєдинок вже офіційно підтверджений. Бій відбудеться 24 жовтня в рамках турніру UFC 255. Місцем поєдинку виступить Лас-Вегас або Абу-Дабі.

Що відомо про потенційного суперника Хабіба