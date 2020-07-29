Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов розповів про майбутнього суперника після поєдинку проти Гейджі. Ним може стати колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Жорж Сен-П'єр.
Боєць прокоментував пост Джо Рогана в Instagram, де заявив про найближчі плани.
До слова: Хабіб відновив підготовку до бою з Гейджі: фото
Несподівана заява росіянина
У жовтні – Гейджі, а у квітні – Сен-П'єр,
– написав Хабіб.
Раніше обидва бійці неодноразово повторювали, що мають бажання зійтись у клітці один проти одного.