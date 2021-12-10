Пидручный: Ход сегодня был достаточно хорош

Капитан мужской сборной по биатлону отметил, что с каждым стартом планирует улучшать свои скоростные кондиции. Несмотря на 2 ошибки на огневом рубеже, Пидручный доволен своим результатом.

Достойно внимания Украинец Кинаш завоевал "серебро" в индивидуальной гонке на юниорском Кубке IBU

Дмитрий отметил, что на стрельбе были достаточно сложные погодные условия.

Ход сегодня был довольно хороший. Я уже говорил, что с каждым стартом буду прибавлять, и пока это получается. Сегодня лыжи хорошо работали на протяжении всей гонки, это также помогло бороться на лыжне. Жаль, что два промаха, к тому же последними выстрелами,

– сказал биатлонист.

Ранее Пидручный жаловался на проблемы со спиной. Он отметил, что во время спринтерской гонки чувствовал себя хорошо.

Также спортсмен оценил ценовое качество трассы в Хохфильцене.

"Сегодня трасса также достаточно мягкая, не жестко укатанная, поэтому было нелегко бежать. На дистанции приходилось постоянно выбирать места там, где трасса жестче, соответственно передвигаться было нелегко", – добавил Дмитрий.

К слову. Гонка преследования у мужчин состоится в субботу, 11 декабря. Начало старта в 13:15.