Підручний: Хід сьогодні був досить хороший
Капітан чоловічої збірної з біатлону зазначив, що з кожним стартом планує покращувати свої швидкісні кондиції. Попри 2 хиби на вогневому рубежі, Підручний задоволений своїм результатом.
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Дмитро зазначив, що на стрільбі були достатньо складні погодні умови.
Хід сьогодні був досить хороший. Я вже казав, що з кожним стартом буду додавати, і поки це виходить. Сьогодні лижі добре працювали впродовж всієї гонки, це також допомогло боротися на лижні. Шкода, що два промахи, до того ж останніми пострілами,
– сказав біатлоніст.
Раніше Підручний скаржився на проблеми зі спиною. Він зазначив, що під час спринтерської гонки почувався добре.
Також спортсмен оцінив цінив якість траси в Хохфільцені.
"Сьогодні траса також достатньо м’яка, не жорстко вкатана, тому було не легко бігти. На дистанції доводилося постійно вибирати місця там, де траса жорсткіша, відповідно пересуватися було не легко", – додав Дмитро.
- Дмитро Підручний фінішував на 18-й позиції у спринтерській гонці в австрійському Хохфільцені.
- Найкращим серед українців став Артем Прима.