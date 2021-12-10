Прорыв белорусов

Представитель Германии Йоханнес Кюн неожиданно победил в спринтерской гонке. Даже один круг штрафа не помешал биатлонисту попасть на подиум.

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Швед Мартин Понсиллома также отметился хорошими показателями на дистанции. Он проиграл немцу 14 секунд и занял второе место. К тому же он тоже промахнулся однажды на рубеже.

Однако главной неожиданностью стал представитель Беларуси Антон Смольский. Идеально отработав на огневом рубеже, он завоевал бронзовую награду. Это первая медаль для спортсмена на уровне Кубка мира. Сборная Беларуси демонстрирует хорошую готовность к олимпийскому сезону. Три спортсмена вошли в топ-20 в спринтерской гонке.

Невероятная скорость Пидручного

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима. Несмотря на идеальную работу на огневом рубеже, украинец финишировал всего на 17 месте.

Не так далеко от Примы расположился Дмитрий Пидручный, он 18-й в спринте. Украинец дважды подряд не закрыл последнюю мишеню на стрельбище. Однако его физические показатели не могли не радовать. Дмитрий продемонстрировал мощный третий круг, обогнав многих мировых лидеров.

Антон Дудченко в итоге занял 27-е место. Биатлонист идеально отработал на лежке, однако во время второй стрельбы допустил один промах, что и повлияло на его результат.

Артем Тищенко сумел пробиться в гонку преследования. Он финишировал на 48-м месте. Он отправился на один штрафной круг после первого рубежа. Однако на стойке украинец молниеносно отработал на огневом рубеже.

За пределами топ-60 оказался Богдан Цымбал. Сначала биатлонист претендовал на попадание в зачетную зону после первого огневого рубежа. Однако на стойке Богдан трижды промахнулся. В итоге он финишировал на 89-м месте.

Результаты спринта у мужчин

1. Йоханнес Кюн (Германия, 0+1) 26:05.0

2. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0) +14.3

3. Антон Смольский (Беларусь, 0+0)+20.5

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17. Артем Прима (Украина, 0+0) +54.3

18. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +55.6

27. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:10.1

48. Артем Тищенко (Украина, 1+0) +1:40.0

89. Богдан Цымбал (Украина, 0+3) +2:47.9