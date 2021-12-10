Дебютная награда

В соревнованиях приняли участие 5 украинских спортсменов. Самый молодой среди них 18-летний Виталий Мандзин, а старшему Роману Боровику в следующем месяце исполнится 22.

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19-летний Степан Кинаш получил серебряную награду. Украинец безупречно отработал на всех четырех огневых рубежах. Он единственный спортсмен, который прошел дистанцию без промахов. Для Степана это первая награда на таком уровне.

Также еще один украинец Дмитрий Грущак финишировал на 13-й позиции. Он дважды промахнулся на огневом рубеже. Роман Боровик продемонстрировал хорошую скорость на дистанции. Однако со стрельбой украинцу не повезло, он не закрыл 5 мишень.

В сезоне 2020/2021 из-за пандемии юниорский кубок не проходил. Юные спортсмены имели возможность посоревноваться только на юниорском чемпионате мира.

Результаты индивидуальных стартов

1. Дариус Филипп Лодль (Германия, 0+1+0+0) 44:41,2

2. Степан Кинаш (Украина, 0+0+0+0) +12,0

3. Элия Дзени (Италия, 0+1+0+0) +36,2

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13. Дмитрий Грущак (1+0+0+1) +2:03,2

34. Роман Боровик (2+0+2+1) +4:14,1

35. Виталий Мандзин (2+2+0+1) +4:16,0

63. Владислав Чихарь (0+3+1+3) +8:49,1