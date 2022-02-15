Катастрофа – это когда люди умирают, а это просто спорт, – Велепец о сложностях на Олимпиаде

Главный тренер женской сборной по биатлону Урош Велепец поделился мыслями относительно коронавируса в команде. Наставник настроен оптимистично.

Велепец: для спортсмена это катастрофа

Словенский специалист рассказал о погодных условиях в Пекине. По его словам, спортсмены начали привыкать к холоду во время стартов.

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"Условия тяжелые, это понятно: -15, -16 никому не приятны. Все немного мерзнем: и спортсмены в этих комбинезонах, с тонкими шапками, тонкими перчатками. Но уже привыкли немного к этим условиям. Думаю, никому легко не будет. Когда еще есть страх, кровь отходит из пальцев, собирается в центр тела. Поэтому надо не бояться: просто поехать и отработать", – сказал тренер.

Словенец также рассказал, почему Юлия Джима не появлялась на тренировках.

Юля сейчас должна отдыхать, лучше над фитнесом поработать не на холоде и сохранить здоровье, энергию на те два оставшихся старта. Она эти два дня не выходила на холод, потому что есть большой риск заболеть,

– отметил специалист.

Велепец прокомментировал отсутствие Елены Белосюк из-за коронавируса.

"Для спортсмена это катастрофа. Обидно, когда готовишься целый год, даже четыре года, а потом не можешь выйти на старт. Это удача так сложилась у Лены. Но я бы сказал иначе: катастрофа – это когда люди умирают, а это просто спорт, неудачные моменты. Сегодня мы плачем, а через два года будем смеяться. Такова жизнь", – подчеркнул Велепец.

Проблемы в женской сборной по биатлону