Велепець: Для спортсмена це катастрофа
Словенський фахівець розповів про погодні умови у Пекіні. За його словами, спортсмени почали звикати до холоду під час стартів.
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"Умови важкі, це зрозуміло: -15, -16 нікому не приємні. Усі трохи мерзнемо: і спортсмени в цих комбінезонах, з тонкими шапками, тонкими рукавицями. Але вже звикли трохи до цих умов. Думаю, нікому легко не буде. Коли ще є страх, кров відходить із пальців, збирається в центр тіла. Тому треба не боятися: просто поїхати й відпрацювати", – сказав тренер.
Словенець також розповів, чому Юлія Джима не з'являлася на тренуваннях.
Юля зараз має відпочивати, краще над фітнесом попрацювати не на холоді й зберегти здоров'я, енергію на ті два старти, що лишилися. Вона ці два дні не виходила на холод, бо є великий ризик захворіти,
– зазначив фахівець.
Велепець прокоментував відсутність Олени Білосюк через коронавірус.
"Для спортсмена це катастрофа. Прикро, коли готуєшся цілий рік, навіть чотири роки, а потім не можеш вийти на старт. Це вдача так склалася в Олени. Але я б сказав інакше: катастрофа – це коли люди помирають, а це просто спорт, невдалі моменти. Сьогодні ми плачемо, а через два роки сміятимемося. Таке життя", – наголосив Велепець.
Проблеми у жіночій збірній з біатлону
- Перед відкриттям Олімпіади-2022, 2 лютого, стало відомо, що Олена Білосюк відправилася на самоізоляцію через коронавірус.
- Напередодні "індивідуалки" позитивний тест здала Дар'я Блашко.
- Валентині Семеренко стало зле під час першого особистого старту, тому біатлоністка достроково закінчила Олімпіаду-2022.
- Тож аби не втрачати повну квоту, до основної команди доєдналася Анастасія Меркушина, яка була першою запасною.