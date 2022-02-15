Велепець: Для спортсмена це катастрофа

Словенський фахівець розповів про погодні умови у Пекіні. За його словами, спортсмени почали звикати до холоду під час стартів.

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"Умови важкі, це зрозуміло: -15, -16 нікому не приємні. Усі трохи мерзнемо: і спортсмени в цих комбінезонах, з тонкими шапками, тонкими рукавицями. Але вже звикли трохи до цих умов. Думаю, нікому легко не буде. Коли ще є страх, кров відходить із пальців, збирається в центр тіла. Тому треба не боятися: просто поїхати й відпрацювати", – сказав тренер.

Словенець також розповів, чому Юлія Джима не з'являлася на тренуваннях.

Юля зараз має відпочивати, краще над фітнесом попрацювати не на холоді й зберегти здоров'я, енергію на ті два старти, що лишилися. Вона ці два дні не виходила на холод, бо є великий ризик захворіти,

– зазначив фахівець.

Велепець прокоментував відсутність Олени Білосюк через коронавірус.

"Для спортсмена це катастрофа. Прикро, коли готуєшся цілий рік, навіть чотири роки, а потім не можеш вийти на старт. Це вдача так склалася в Олени. Але я б сказав інакше: катастрофа – це коли люди помирають, а це просто спорт, невдалі моменти. Сьогодні ми плачемо, а через два роки сміятимемося. Таке життя", – наголосив Велепець.

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