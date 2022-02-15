Мощная команда

Тренерский штаб украинской команды определился с составом на эстафету. Однако пока нет окончательной расстановки по этапам.

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Сейчас тренеры размышляют о том, кто будет бежать первый этап. Начать гонку может Ирина Петренко или Анастасия Меркушина.

Второй на дистанцию должна выйти Юлия Джима. Что касается третьего этапа, то снова рассуждают между двумя кандидатурами: Петренко и Меркушиной.

Елена Билосюк будет финишировать на эстафете.

Состав Украины на женскую эстафету: Петренко / Меркушина – Джима – Меркушина / Петренко – Билосюк.

Дарья Блашко – будет запасной, если сможет выйти из изоляционного периода. Отмечается, что вчера биатлонистка сдала отрицательный тест на коронавирус, однако второго еще не было.

Главный тренер женской сборной по биатлону Украины Урош Велепец поделился мыслями относительно предстоящего старта.

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"Радует, что три девушки готовы и уже показали хороший результат на Олимпийских играх. Это Ира, Юля и Настя. Сегодня третий день на снегу Елена откаталась. Конечно, трудно. Еще условия такие: снег не скользкий. Эстафету будем бежать, не будем сдаваться", – отметил специалист.

Я думаю, шанс есть. Каждый миллиметр надо использовать, надо собраться, с фокусом на стрельбище отработать и просто держаться лидеров. Мы руки не опускаем. Знаем, как будет трудно. Но три девушки на высоком уровне и будем надеяться, эта четверка выдержит в высоком темпе целые три круга,

– рассказал Велепец.

Интересно! Именно в такой четверке Украина выступала два раза в женских эстафетах, это было в сезоне 2016/2017. Тогда биатлонистки завоевали "серебро" чемпионата мира.