В конце 2023 года украинская теннисистка Катарина Завацкая объявила о помолвке со своим бойфрендом. Им стал теннисист из России Ален Авидзба.

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Пара встречается уже более шести лет, но у Катарины возникло много вопросов относительно национальности ее жениха. Однако теннисистка объяснила свой выбор и заметила, что не считает Авидзбу россиянином.

"Мы уже встречаемся 65 лет назад для меня это нормально. Если люди думают что я переживаю из-за того, что все таблоиды облетела новость что я обручена не с украинцем то это не так. Возможно раньше я об этом задумывалась но я выхожу замуж за человека, которого люблю .Не за национальность не за паспорт или еще что-то.Для меня здесь не существует ничего другого кроме любви.И как социум на это реагирует меня не касается.

Ален из Абхазии. Многие говорят, что русский. Но он не русский он из Абхазии. Это маленькая и в то же время большая деталь, о которой почему-то забывают. Мы часто обсуждаем эту ситуацию. Он так же как и я переживает эти трудные времена. Беспокоится как моя семья как я. Он общается с моими родителями и бабушкой у нас нет проблем. Это страшная война он знает и видит и это очень досадно что это происходит на моей земле. Все, что он может, это поддержать меня и мою семью. Если бы он этого не делал, я бы не приняла предложение

рассказала Завацкая.

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Отметим, что 23-летняя Катарина является уроженкой Луцка. За свою карьеру она выиграла восемь титулов ITF, а также трижды выходила в основную сетку турниров Grand Slam.

Что известно об Алене Авидзбе