Наприкінці 2023 року українська тенісистка Катаріна Завацька оголосила про заручини зі своїм бойфрендом. Ним став тенісист з Росії Ален Авідзба.

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Пара зустрічається вже більше шести років, але до Катаріни виникло багато запитань щодо національності її нареченого. Проте тенісистка пояснила свій вибір та зауважила, що не вважає Авідзбу росіянином.

"Ми вже зустрічаємося 6,5 років, тому для мене це нормально. Якщо люди думають, що я переймаюся через те, що всі таблоїди облетіла новина, що я заручена не з українцем, то це не так. Можливо, раніше я про це замислювалася, але я виходжу заміж за людину, яку кохаю. Не за національність, не за паспорт чи ще щось. Для мене тут не існує нічого іншого, окрім кохання. І як соціум на це реагує, мене не торкається.

Ален – з Абхазії. Багато хто каже, шо руський. Але він не росіянин, він з Абхазії. Це маленька та водночас велика деталь, про яку чомусь забувають. Ми часто обговорюємо цю ситуацію. Він так само, як і я, переживає ці скрутні часи. Турбується, як моя родина, як я. Він спілкується з моїми батьками та бабусею, у нас немає проблем. Це страшна війна, він це знає, бачить і йому дуже прикро, що це відбувається на моїй землі. Все, що він може — це підтримати мене та мою родину. Якби він цього не робив, я би не прийняла пропозицію,

– розповіла Завацька.

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Відзначимо, що 23-річна Катаріна є уродженкою Луцька. За свою кар'єру вона виграла вісім титулів ITF, а також тричі виходила в основну сітку турнірів Grand Slam.

Що відомо про Алена Авідзбу