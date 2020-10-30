У 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Барселона" повинна на власному полі приймати "Динамо". Поєдинок має відбутись 4 листопада у Каталонії, але керівництво регіону прийняло рішення закрити кордони на 15 днів.

У четвер, 29 жовтня, в Каталонії закрили усі кордони через підвищення захворюваності на коронавірус. Відповідну заяву зробив керівник уряду іспанського автономної спільноти Пер Арагонес. Щоправда, проведення національних та міжнародних змагань не заборонено, пише El Mundo.

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Ситуація у Каталонії

Уряд закрив регіон на 15 днів, якраз у цей час "Барселона" має провести матч проти київського "Динамо" (4 листопада). Наразі невідомо, чи зіграють команди у Каталонії, чи матч буде перенесений у інше місто. УЄФА буде радитись із місцевою владою після чого дасть офіційне рішення щодо єврокубкової зустрічі.

Згідно з новими правилами УЄФА, якщо влада встановлює обмеження щодо в'їзду, то клуб-господар повинен знайти альтернативний варіант проведення поєдинку на нейтральному полі. У іншому випадку на них очікуватиме технічна поразка 0:3.

Додамо, що після двох турів групу G очолює іспанська "Барселона", у їх активі максимум очок – 6. Київське "Динамо" йде третім, у їх доробку лише один пункт, який вони заробили у матчі з угорським "Ференцварошем".