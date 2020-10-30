Испанский легионер "Динамо" Фран Соль отличился за "Тенерифе" в испанской Сегунде. Дебютный гол форварда не принес победу команде.

В рамках 9-го тура второй по силе лиги Испании "Тенерифе" дома принимал "Луго". В стартовом составе хозяев на поле вышел динамовец Соль, который еще в первом тайме записал свою фамилию на табло, пишет 24 канал.

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Дебютный гол

На 39-й минуте форвард отметился первым голом в футболке "Тенерифе". В целом Соль уже сыграл в Сегунде в пяти поединках. Фран сыграл на опережение и слету мощно пробил в сетку ворот соперника, открыв счет во встрече – 1:0.

Этот гол мог стать победным для хозяев, если бы не результативный удар от Малеро на 90+5 минуте матча. В итоге поединок завершился ничьей 1:1.

Нападающий на протяжении матча не только забил гол, но и отметился желтой карточкой.

Добавим, что футболист выступает за "Тенерифе" на правах аренды.