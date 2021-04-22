Луїш Каштру вже отримав пропозицію з Катару, і може очолити один з тамтешніх клубів.

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Хто замінить Каштру

Контракт Каштру з "гірниками" закінчується, а нова угода підписана, швидше за все, не буде, бо донецький клуб веде інтенсивні переговори з коучем Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Він очолює Сассуоло з 2018-го, а контракт завершується влітку. "Чорно-зелені" під керівництвом італійця другий сезон поспіль йдуть на 8 сходинці. Також на місце Каштру сватали Массіміліано Аллегрі.

Досягнення Каштру в Шахтарі

Найбільш яскравими досягненнями Каштру за дворічний період роботи з Шахтарем є минулорічне чемпіонство в Україні, а також вихід в півфінал Ліги Європи-2019/20.