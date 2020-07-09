Комитет по вопросам этики и честной игры Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыл дело против Олега Смалийчука, совладельца ФК "Карпаты".

Как сообщил Сергей Болотников, ведущий футбольного Youtube-шоу "ТаТоТаке", дело возбуждено за попытку стимулировать соперников другой львовской команды – "Руха", который выступает в Первой лиге.

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"Мне интересно, привлекал ли кто к ответственности Игоря Суркиса, который открыто говорил, что стимулировал всех соперников "Шахтера", – спросил Болотников.

Карпаты – Рух: причина конфликта

"Карпаты" исключили из УПЛ. Подопечные Романа Санжара не поехали на матчи 24-го и 29-го туров УПЛ против "Мариуполя", ссылаясь на нехватку финансирования в размере 1,5 миллиона гривен.

Григорий Козловский предложил профинансировать все выездные матчи "Карпат" до конца сезона, но, похоже, львовский клуб не принял это предложение.

После заявления Козловского "Карпаты" заплатили вместо "Руха" штраф на сумму 255 тысяч гривен. Эти деньги перволиговый клуб обязан был перечислить как штраф за систематическое неиспользование игровых мячей Select.