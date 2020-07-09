"Карпати" у наступному сезоні можуть виступати в Першій лізі
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виключив львівські "Карпати" зі складу УПЛ. Клубу присуджені дві технічні поразки в матчах з "Маріуполем".
Про подальшу долю львівського клубу в ефірі ТК "Футбол" розповів секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.
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Клуб не позбавлений професійного статусу і має право подати документи на атестацію для участі в чемпіонаті Першої ліги. А вже потім комітет з атестації УАФ розгляне, чи відповідають "Карпати" критеріям чи ні і прийме рішення,
– заявив Грищенко.
"Карпати" виключили з УПЛ
"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.
За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення:
- зарахувати "Карпатам" дві технічні поразки, а "Маріуполю" – дві перемоги;
- виключити ФК "Карпати" (Львів) зі змагань УПЛ сезону-2019/2020 за повторну неявку на матч без поважної причини;
- зарахувати "Карпатам" у матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, технічні поразки, а командам-суперницям – технічні перемоги.