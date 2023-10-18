Украина первой пропустила, но еще до конца первого тайма не только сравняла счет, но повела в матче. Все благодаря автоголу защитник Мальты и реализованном пенальти Артема Довбика. В конце поединка Михаил Мудрик классным дальним ударом забрал "валидол" из поединка.

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Марколини: Эпизод с пенальти – это техника и умение украинца, бегущего с мячом очень быстро

Матч закончился победой Украины 1:3. Мальта дальше без набранных очков.

После поединка главный тренер Мальты Микеле Марколини, который очень активно вел себя в технической зоне, прокомментировал результат домашнего поединка.

"Досадно проиграть первый тайм со счетом 1:2, особенно с такими двумя пропущенными голами. Очень досадный автогол, где наш игрок абсолютно наедине задел мяч и он закатился в ворота. А тогда пенальти, но я считаю, что эпизод с пенальти – это техника и умение украинца, который бежал с мячом очень быстро. Ментально нам было очень сложно в этот момент. Перекладина? Это одна из причин, почему досадно за результат", – рассказал наставник мальтийцев.

Марколини рассказал, что во втором тайме его команда старалась, пыталась навязать борьбу украинцам, высоко прессинговать. Но это все не принесло вожделенного для мальтийцев результата. Им даже не удалось сравнить цифры на табло.

Наставник не скрывает, что ему жаль своих подопечных, наигравших на другой итоговый счет встречи, проведших отличную игру.

"В Украины есть отличные игроки, они ведут борьбу с Италией за второе место. Игроки показали желание, готовность бороться за хороший результат. Ничья или победа над Украиной для нас была бы невероятным результатом. Мы этого очень стремились. Но не смогли достичь, досадно. Мы сконцентрируемся на положительных моментах, которые были в этом матче – а их было много", – сказал коуч хозяев.

О Мудрике

Выделил Марколине игру левого вингера сборной Украины Мудрика, заработавшего пенальти, создавал остроту и в итоге забил невероятный гол.

Мудрик – невероятный игрок. Мы проиграли, потому что он постоянно представлял опасность, заработал пенальти, забил гол. Вот почему такой клуб, как Челси, многое ему платит. Это футбол, такие игроки, как он, делают разницу – и он сегодня (17 октября – 24 Канал) сделал разницу,

– заявил тренер сборной Мальты.

Отметим, что гол в ворота Мальты стал для Мудрика первым в футболке сборной Украины (в 15 матчах).