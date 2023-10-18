Новий контракт Андрія Кожухаря з львівським клубом розрахований до кінця червня 2026 року. Голкіпер "левів" прокоментував продовження співпраці в інтерв'ю клубній пресслужбі.

Цікаво дізнатись "Зробив різницю": тренер Мальти знайшов футболіста, який приніс перемогу Україні

Кожухар: Дуже хотів залишитися у Карпатах

24-річний футболіст не приховує свого бажання продовжити розвиватись у Львові. Кожухар розповів, скільки думав над новою пропозицією "зелено-білих", та назвав головне завдання Карпат у поточному сезоні-2023/2024.

Дуже хотів залишитися у Карпатах. Я почуваюся щасливим у Львові, мені тут все дуже подобається. Тому як тільки я отримав пропозицію від клубу, то одразу ж погодився. Хочу дати команді усе, що можу і бути максимально корисним. Насамперед усі ми мріємо про вихід до Прем’єр-ліги. Впевнений, що і я персонально, і Карпати у подальшому лише прогресуватимемо,

– сказав голкіпер.

Нагадаємо, що Кожухар став футболістом першолігового львівського клубу із липня 2023 року. До цього виступав за словацький Земплін Міхаловце. Має досвід виступів за одеський Чорноморець, адже є вихованцем одеського футболу.

Андрій взяв участь в усіх матчах Карпат у цьому сезоні Першої ліги України. У 12-ти поєдинках воротар пропустив 7 голів, три із них були у попередній домашній зустрічі "левів" проти Прикарпаття. Цей матч закінчився результативною нічиєю 3:3.

Відзначимо, що раніше були чутки про зацікавленість до Кожухаря із молдовського Шерифа. Також начебто Федерація футболу Молдови планує запропонувати 24-річному голкіперу "левів" змінити футбольне громадянство. У такій зміні особисто зацікавлений головний тренер збірної Молдови. Адже Андрій має громадянство України, хоча народився у Молдові.

До слова. Карпати після 12-ти турів одноосібно лідирують у групі "А" Першої ліги України. Підопічні Мирона Маркевича впевнено йдуть до підвищення у класі. "Зелено-білі" набрали 30 балів та випереджають другу Ниву Бузову на 8 очок.

Наступний поєдинок Карпати проведуть 21 жовтня о 12:30 на виїзді проти все тієї ж Ниви з Бузової.