В прошлом сезоне Карпаты удачно выступили в Первой лиге. Львовский клуб занял второе место в итоговой таблице и вернулся в УПЛ после четырехлетней паузы.

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За эти четыре года "львы" пережили юридические трансформации, которые были связаны с долгами перед бывшими футболистами. Одним из громких дел был долг перед Кристобалем Маркесом Креспо.

Испанец подал иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне о признании Карпат правопреемником того клуба, за который он выступал с 2011 по 2013 годы. В конце концов CAS стал на сторону футболиста.

Суд утвердил решение ФИФА, согласно которому ФК "Карпаты" признан спортивным правопреемником КПФ "Карпаты". Таким образом, новый клуб несет ответственность за все финансовые обязательства старой структуры.

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Карпаты уже сообщили, что они в курсе ситуации и были готовы к этому. Сумма задолженности перед Кристобалем составляет ориентировочно 500 тысяч евро. Львовяне уже пообещали выплатить эту сумму испанцу.

Напомним, что накануне старта в УПЛ львовяне остались без главного тренера. Мирон Маркевич покинул клуб по обоюдному согласию. Ожидается, что новым преемником "львов" станет Владислав Лупашко.