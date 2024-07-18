Ранее журналист Игорь Бурбас сообщил, что Мирон Маркевич попросил уволить его с поста главного тренера львовских Карпат. Однако официальной информации относительно этого на тот момент не было.

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Маркевич больше не возглавляет Карпаты

Львовский клуб сообщил, что Мирон Маркевич и руководство команды достигли взаимного согласия о прекращении сотрудничества.

Мирон Маркевич пожелал успеха Карпатам в новом сезоне и поблагодарил клуб, футболистам и тренерам, которые ему помогали.

"Львы" поблагодарили Мирона Богдановича за профессионализм и преданность делу, отметив, что ценят его значительный вклад в развитие клуба. Карпаты пожелали наставнику успехов в дальнейшей работе.

Мирон Маркевич во львовских Карпатах: главное