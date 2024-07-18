Ранее журналист Игорь Бурбас сообщил, что Мирон Маркевич попросил уволить его с поста главного тренера львовских Карпат. Однако официальной информации относительно этого на тот момент не было.
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Маркевич больше не возглавляет Карпаты
Львовский клуб сообщил, что Мирон Маркевич и руководство команды достигли взаимного согласия о прекращении сотрудничества.
Мирон Маркевич пожелал успеха Карпатам в новом сезоне и поблагодарил клуб, футболистам и тренерам, которые ему помогали.
"Львы" поблагодарили Мирона Богдановича за профессионализм и преданность делу, отметив, что ценят его значительный вклад в развитие клуба. Карпаты пожелали наставнику успехов в дальнейшей работе.
Мирон Маркевич во львовских Карпатах: главное
- Стал тренером команды в июне 2023 года.
- Под его руководством команда сыграла 28 матчей, в которых 20 раз одерживала победу, 5 раз играла в ничью и 3 раза проигрывала.
- Мирон Маркевич сумел досрочно вывести команду в УПЛ из Первой лиги в 2024 году.
- Наставник также уже возглавлял "львов" в 1990-х годах.