Львовские Карпаты, вернувшиеся в УПЛ, на следующей неделе планируют пополнить свои ряды испанским легионером Пабло Альваресом. В прошлом сезоне 27-летний опорный полузащитник защищал цвета болгарского клуба Черно море.
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Карпаты подпишут Пабло Альвареса и Александра Кемкина
Также в активе Пабло Альвареса есть выступления за Риеку из Хорватии, а у себя на родине он играл за хихонский Спортинг, Алавес и Вильярреал. Очевидно, к Карпатам испанец присоединится на правах свободного агента, поскольку его контракт с Черно море истекает 30 июня.
Напомним, в прошлом сезоне Карпаты стали вице-чемпионом Первой лиги Украины и добыли прямую путевку в элитный дивизион украинского профессионального футбола. В решающем матче, по итогу которого определилась судьба золотых наград в Первой лиге, команда Мирона Маркевича на выезде проиграла Ингульцу (1:2).
Кто такой Пабло Альварес
- 27-летний испанский футболист, который преимущественно выступает на позиции опорного полузащитника.
- В прошлом сезоне провел 30 матчей за болгарский Черно море, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
- Авторитетный статистический немецкий портал Трансфермаркт оценивает ориентировочную трансферную стоимость Пабло Альвареса в 600 тысяч евро.