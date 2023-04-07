Карпаты презентовали форму от Nike: журналист разнес комплект "львов" после работы с Joma

Львовские Карпаты сменили спортивного спонсора после скандала с Joma и Зенитом. 7 апреля "львы" показали, как будет выглядеть игровая форма с новым брендом Nike.

Из-за печальной новости официальное представление новой формы было перенесено на один день. 6 апреля стало известно ужасное известие – на фронте погиб преданный фанат Карпат Тарас Чучман. Болельщик поддерживал команду в течение 25 лет.

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Все в традиционных цветах клуба

7 апреля в соцсетях львовского клуба появилось видео презентации новой игровой формы от технического спонсора Nike. Она исполнена в традиционных цветах клуба и набитыми логотипами спонсоров "львов".

Видео презентации новой формы Карпат от Nike

Компания Joma после начала войны объявила, что прекратила спонсорскую деятельность с русскими и белорусскими клубами.

Карпаты одними из первых отреагировали на шокирующую новость о Зенит, представивший форму от Joma – уже бывшего технического спонсора львовского клуба.

Кстати говоря. 8 апреля команда Андрея Тлумака сыграет в новой форме в первом домашнем матче второго этапа Первой лиги Украины против Кременя. Начало встречи в 17:00 на стадионе "Украина" во Львове.

Примечательно, что сборная Украины продолжает выступать в форме, которую разработала Joma. УАФ посылала в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение этой ситуации.

Журналист уничтожил выбор "львов"

Фанаты львовского клуба достаточно сдержанно и лаконично отреагировали на новую форму. Болельщики отметили, что форма не имеет значения, а главное, какой результат будет показывать команду в новом комплекте.

Однако далеко не всем понравилась новая форма Карпат. Игровой комплект "разнес" журналист Сергей Болотников, ранее работавший во львовском клубе в должности директора по стратегическому развитию.

В телеграмм-каналы KDK появился специальный пост, посвященный новой форме "львов". Журналист раскритиковал выбор Карпат, назвав его тренировочным комплектом, но никак не игровым.

Болотников отметил, что на новой форме львовского клуба нет ни одного оригинального элемента, который сразу ассоциировался с таким брендом как Карпаты. Он назвал такую форму примитивом и наиболее стандартный шаблон из каталога Nike.



Реакция Болотникова на новую форму Карпат от Nike / Скриншот из телеграммы KDK

К слову. Львовские Карпаты борются за повышение прописки в УПЛ. После первого этапа Первой лиги Украины команда Тлумака идет 6 среди 8 клубов первой части турнирной таблицы. У "львов" 6 очков.