"Карпати" подали скаргу до ФІФА через заборгованість "Рівер Плейта" щодо трансферу півзахисника Хорхе Карраскаля.

За інформацією TyC Sports, заборгованість "Рівер Плейта" становить 2,5 мільйони євро.

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Львівський клуб вже начебто отримав 500 тисяч євро за оренду хавбека. У підсумку клуб з Аргентини скористався правом викупу півзахисника за 2,5 мільйона євро.

"Карпати" продали за його 3 мільйони євро, які тепер вимагають у "Рівер Плейта", "Севілья" мала отримати 2/3 цієї суми.

Карраскаль з 2017-го по 2019 роки виступав за "Карпати". Взимку минулого року півзахисник на правах оренди перебрався в "Рівер Плейт". У січні нинішнього року аргентинський гранд викупив гравця за 2,5 мільйона євро.

"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Наразі "Карпати" хочуть почати сезон 2020/21 у Першій лізі.

За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення: