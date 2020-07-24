"Карпати" звернулися до ФІФА через борг "Рівер Плейта" за скандального гравця
"Карпати" подали скаргу до ФІФА через заборгованість "Рівер Плейта" щодо трансферу півзахисника Хорхе Карраскаля.
За інформацією TyC Sports, заборгованість "Рівер Плейта" становить 2,5 мільйони євро.
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Львівський клуб вже начебто отримав 500 тисяч євро за оренду хавбека. У підсумку клуб з Аргентини скористався правом викупу півзахисника за 2,5 мільйона євро.
"Карпати" продали за його 3 мільйони євро, які тепер вимагають у "Рівер Плейта", "Севілья" мала отримати 2/3 цієї суми.
- Карраскаль з 2017-го по 2019 роки виступав за "Карпати". Взимку минулого року півзахисник на правах оренди перебрався в "Рівер Плейт". У січні нинішнього року аргентинський гранд викупив гравця за 2,5 мільйона євро.
"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо
"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Наразі "Карпати" хочуть почати сезон 2020/21 у Першій лізі.
За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення:
- зарахувати "Карпатам" дві технічні поразки, а "Маріуполю" – дві перемоги;
- виключити ФК "Карпати" (Львів) зі змагань УПЛ сезону-2019/2020 за повторну неявку на матч без поважної причини;
- зарахувати "Карпатам" у матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, технічні поразки, а командам-суперницям – технічні перемоги.
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