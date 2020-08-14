Львівські "Карпати" не подавали заявку на атестацію для участі в чемпіонатах Першої та Другої ліг.

У минулому сезоні львів'ян виключили з Прем'єр-ліги після двох поспіль неявок на матчі в "Маріуполь". Про це повідомляє Tribuna.com.ua.

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Атестацію на наступний сезон завершено. Атестат отримав клуб із співзвучною назвою "Карпати," який базується в Галичі Івано-Франківської області.

Також пройшли атестацію харківський "Метал", маріупольський "Яруд", столичний "Рубікон", дніпровська "Перемога", черкаський "Дніпро", однойменний клуб з Чернігова і "Епіцентр" з Дунаївців Хмельницької області.

"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Наразі "Карпати" хочуть почати сезон 2020/21 у Першій лізі.

За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення: