27 мая прошел последний тур в Первой лиге. Львовские Карпаты, выставившие на игру против Оболони резервный состав, завершили сезон ничьей 1:1. В итоге "львы" финишировали на 5 месте, оставшись на следующий сезон во втором по силе дивизионе Украины.

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Тлумак: Такой черной критики не заслужил

После поединка с "пивоварами" главный тренер Карпат Андрей Тлумак подвел итоги сезона. Наставник взял на себя вину за невыход в УПЛ, а также ответил на критику футбольного журналиста Игоря Цыганика. Известный комментатор назвал преступлением выступление Карпат в сезоне 2022/23.

Меня даже преступником назвали. За что? За то, что я восстановил Карпаты? За то, что мы с нуля, из ничего, построили клуб? Мы за три года впервые ошиблись. Да, я беру ответственность на себя за то, что мы не вышли в УПЛ. Я никого не виню. Виноват я. Все было сделано, все предоставлено нам. Так случилось, что в шаге от УПЛ мы оступились. Но я считаю, что такой черной критики за эти 3 года я не заслужил,

– рассказал Тлумак.

Также главный тренер Карпат напомнил, как с нуля строили новый клуб, несмотря на критику.

"Сейчас, когда команда играет, показывает футбол – я являюсь преступником? Цыганик все знает, все полностью знает. Только все не очень точно. Он всегда меняет шапку, как ветер дует. Он дружил с Динамо, дружил с Днепром. С Рухом у него не получилось. Вечный любитель Карпат и всегда их критикует, а завтра будет Днепр-1.

Он первым кричал: что это за Карпаты, какие Карпаты, что это за аферы? И где та афера? Единственное, что за три года было легко – благодарен фанатам, которые нам отдали герб. Это было просто. А все остальное мы по камешку складывали. И составили. Поверьте, что Карпаты будут в УПЛ. Не важно, с Тлумаком или без. Руководство будет принимать решение. Карпаты там будут. Буду делать все, чтобы они там были", – сказал Тлумак.

"Нечестный" футбол в исполнении Карпат

Также Андрей Тлумак прокомментировал обвинения в нечестной игре.

Он (Цыганик – 24 Канал) рассказывает о нечестном футболе? Пусть проанализирует. Он даже не может проанализировать, сколько нам пеналок поставили. Мы пробили один пенальти за год: в первом туре с Мариуполем. И то не забили. А пусть сосчитает, сколько ошибок было против нас. Он рассказывает о нечестном футболе, когда вратарь соперников играет за пределами штрафной и даже желтой карточки не получает? Когда у нас в одном эпизоде две ошибки – гол не засчитывают чистый и пенальти не ставят,

– рассказал главный тренер Карпат.

Отметим, что после разгромного поражения от ЛНС (1:4) в СМИ появилась информация об отставке Тлумака. По информации источников на должность главного тренера рассматривают кандидатуры: Мирона Маркевича, Остапа Маркевича, Олега Дулуба, Юрия Мороза и Олега Лужного. Однако пока неизвестно, как решит руководство Карпат.