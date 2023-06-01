Львівські Карпати провалили сезон у Першій лізі. Команда Андрія Тлумака посіла підсумкове п'яте місце та не змогла піднятися в УПЛ.

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Очікувано, що клуб попрощався із головним тренером після цього сезону. Довгий час у ЗМІ з'являлись імена потенційних наставників і одним із них був легендарний Мирон Маркевич.

І ось нарешті "зелено-білі" оголосили на офіційному сайті про те, що Мирон Богданович підписав контракт із Карпатами. Термін дії угоди не розголошується.

Історія Мирона Маркевича

Нагадаємо, що Маркевич очолював "левів" чотири рази (1992–1995, 1996–1998, 2001–2002 та 2002-2004). Він двічі виводив Карпати у фінал Кубка України, а також брав бронзу чемпіонату.

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Після останнього відходу з клубу він очолював Металіст, збірну України та Дніпро. Із харків'янами Мирон Богданович був срібним призером УПЛ та доходив до чвертьфіналу Ліги Європи.

У Дніпрі ж тренер зміг перевершити це досягнення та став фіналістом ЛЄ. У фіналі 2015 року "біло-голубі" поступились Севільї. З 2016 року Маркевич не очолював жоден клуб.