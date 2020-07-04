"Карпаты" не явились на второй подряд матч в рамках чемпионата Украины. За пропуск двух подряд матчей "львам" грозит исключение из соревнований. Тренер "Карпат" Роман Санжар прокомментировал ситуацию в команде.

В интервью zbirna.com Санжар заявил, что предпосылок для ситуации, в которой оказались "Карпаты" не было.

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ решит судьбу "Карпат" в четверг, 9 июля. За пропуск двух матчей с "Мариуполем" львовян должны дисквалифицировать из УПЛ.

Предпосылок не было

"Все мы находимся в шоковом состоянии, предпосылок именно к такому развитию событий не было. Я был уверен, что "Карпаты" продолжат выступления в УПЛ. Были пролонгированы контракты с игроками, у которых они заканчивались 30 июня", – заявил тренер.

По его словам, в последнее время клуб активно погашал задолженности перед футболистами и тренерским штабом.

Даже когда мы не поехали на игру в Мариуполь, которая должна была состояться первого июля, то думал, что ситуация обязательно нормализуется. Тем более, что мы не прекращали тренироваться,

– сказал Санжар.

Тренер "львов" также считает, что финансовое положение клуба не так уж плачевно. Впрочем, он добавил, что этот вопрос не в его компетенции.

Отметим, что 3 июля выплыл еще один скандал с "Карпатами". Новый президент "львов" Олег Смалийчук решил стимулировать клубы Первой Лиги Украины.



Он предлагал каждому клубу по 500 тысяч гривен за победу над львовским "Рухом".



Президент "Руха" Григорий Козловский опубликовал записи разговоров спортивного директора "Миная" Михаила Кополовца и исполнительного директора "Карпат" Ростислава Ящишина, а также человека, который сделал вид из себя представителя запорожского "Металлурга".



Кополовец уже заявил, что знал об афере "Карпат" и сообщил о ней Козловскому. Смаличук не опровергает обвинения и согласился платить по 600 тысяч гривен за победу над "Рухом".



При этом "Карпаты" заявляли, что у клуба нет ресурсов для продолжения существования.

В то же время Санжар заявил, что его контракт с "Карпатами" действует до конца сезона.

Тренер должен встретиться с клубным руководством относительно своего будущего.

Санжар выразил сомнение, что "Карпаты" сохранят профессиональный статус.