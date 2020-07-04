"Карпаты" могут потерять профессиональный статус: сенсационное заявление тренера львовян Санжара
"Карпаты" не явились на второй подряд матч в рамках чемпионата Украины. За пропуск двух подряд матчей "львам" грозит исключение из соревнований. Тренер "Карпат" Роман Санжар прокомментировал ситуацию в команде.
В интервью zbirna.com Санжар заявил, что предпосылок для ситуации, в которой оказались "Карпаты" не было.
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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ решит судьбу "Карпат" в четверг, 9 июля. За пропуск двух матчей с "Мариуполем" львовян должны дисквалифицировать из УПЛ.
Предпосылок не было
"Все мы находимся в шоковом состоянии, предпосылок именно к такому развитию событий не было. Я был уверен, что "Карпаты" продолжат выступления в УПЛ. Были пролонгированы контракты с игроками, у которых они заканчивались 30 июня", – заявил тренер.
По его словам, в последнее время клуб активно погашал задолженности перед футболистами и тренерским штабом.
Даже когда мы не поехали на игру в Мариуполь, которая должна была состояться первого июля, то думал, что ситуация обязательно нормализуется. Тем более, что мы не прекращали тренироваться,
– сказал Санжар.
Тренер "львов" также считает, что финансовое положение клуба не так уж плачевно. Впрочем, он добавил, что этот вопрос не в его компетенции.
В то же время Санжар заявил, что его контракт с "Карпатами" действует до конца сезона.
Тренер должен встретиться с клубным руководством относительно своего будущего.
Санжар выразил сомнение, что "Карпаты" сохранят профессиональный статус.