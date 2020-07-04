"Карпати" не з'явилися на другий поспіль матч у рамках чемпіонату України. За пропуск двох поспіль матчів "левам" загрожує виключення зі змагань. Тренер "Карпат" Роман Санжар прокоментував ситуацію у команді.

В інтерв'ю zbirna.com Санжар заявив, що передумов для ситуації, в якій опинилися "Карпати", не було.

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Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вирішить долю "Карпат" у четвер, 9-го липня. За пропуск двох матчів з "Маріуполем" львів'ян мають дискваліфікувати з УПЛ.

Передумов не було

"Всі ми перебуваємо в шоковому стані, передумов саме до такого розвитку подій не було. Я був упевнений, що "Карпати" продовжать виступи в УПЛ. Були пролонговані контракти з гравцями, у яких вони закінчувалися 30 червня", – заявив тренер.

За його словами, протягом останнього часу клуб активно погашав заборгованості перед футболістами і тренерським штабом.

Навіть коли ми не поїхали на гру до Маріуполя, яка повинна була відбутися першого липня, то думав, що ситуація обов'язково нормалізується. Тим більше, що ми не припиняли тренуватися,

– сказав Санжар.

Тренер "левів" також вважає, що фінансове становище клубу не таке вже плачевне. Втім, він додав, що це питання не в його компетенції.

Зазначимо, що 3-го липня виплив ще один скандал з "Карпатами". Новий президент "левів" Олег Смалійчук вирішив стимулювати клуби Першої Ліги України.



Він пропонував кожному клубу по 500 тисяч гривень за перемогу над львівським "Рухом".



Президент "Руху" Григорій Козловський опублікував записи розмов спортивного директора "Миная" Михайла Кополовця та виконавчого директора "Карпат" Ростислава Ящишина, а також чоловіка, який вдав із себе представника запорізького "Металурга".



Кополовець вже заявив, що знав про аферу "Карпат" і повідомив про неї Козловському. Смалічук не відкидає звинувачень та погодився платити по 600 тисяч гривень за перемогу над "Рухом".



При цьому "Карпати" заявляли, що у клубу немає ресурсів для продовження існування.

Водночас Санжар заявив, що його контракт з "Карпатами" чинний до кінця сезону.

Тренер має зустрітися з клубним керівництвом щодо свого майбутнього.

Санжар висловив сумнів, що "Карпати" збережуть професійний статус.