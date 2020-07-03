Матч 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Мариуполем" и "Карпатами" официально не состоится. Львовский клуб не смог приехать на поединок в Мариуполь и вскоре должен быть снят с соревнований.

Как сообщает сайт УПЛ, от "Карпат" поступило письмо, в котором "львы" сообщили о невозможности принять участие в матче 29 тура, который был запланирован на 4 июля в Мариуполе.

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Для "Карпат" это повторная неявка на игру. Из-за финансовых проблем не состоялся перенесенный матч 24 тура "Карпаты" – "Мариуполь".

Согласно Регламенту соревнований, "Карпаты" должны быть исключены из соревнований.

Дирекция УПЛ передала материалы дела на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ.

"Карпаты" вылетят из УПЛ

В Украинской ассоциации футбола сообщили, что им нужно дождаться фактической неявки команды на матч, а также получить документы от УПЛ. Об этом информируют каналы "Футбол 1,2,3".

"Сейчас нам известно, что "Карпаты" не явились на матч 1-го июля. Теперь пришло письмо в УПЛ, что они не приедут на матч 4-го июля. Но мы ждем факта неявки. А в четверг будет заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, где и примут решение", – сказал Игорь Грищенко, ответственный секретарь КДК УАФ.

Таким образом, фактически решение по "Карпатам" будет принято 9-го июля.

Команда в новом сезоне может продолжить выступления в Первой лиге, если пройдет аттестацию.