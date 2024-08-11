Первая победа после возвращения в УПЛ: Карпаты уничтожили бронзового призера чемпионата Украины
Обновленные львовские Карпаты провели первый домашний поединок в рамках чемпионата УПЛ. Соперником "львов" был представитель Украины в Лиге Европы криворожский Кривбасс.
Карпаты – Кривбасс 3:0
Голы: Шах, 39, Полегенько, 42, Чачуа, 82
Подопечные Юрия Вернидуба на этой неделе играли тяжелый поединок в Лиге Европы против чешской Виктории (1:2). Усталость после поединка сказалось на кондициях игроков Кривбасса, пишет 24 Канал.
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Сенсационная победа Карпат
Дебют встречи был за более опытной командой из Кривого Рога. На 19-й минуте Хомченовский заработал право на пенальти. К отметке подошел Лунев, но он не сумел переиграть Кемкина.
В конце первого тайма "зелено-белые" забили два подряд мяча. Сначала 19-летний Артур Шах отправил кожаного в сетку ворот Андрея Клищука. Через две минуты Павел Полегенько удвоил преимущество "львов" – 2:0.
Подопечные Юрия Вернидуба так и не смогли оправиться от такого хода событий. Под занавес матча ветеран Карпат Амброзий Чачуа поставил точку в поединке.
Видеообзор матча Карпати – Кривбасс
Турнирное положение команд
- Команда Владислава Лупашко одержала первую победу в элитном дивизионе. В двух поединках "львы" набрали четыре балла и вышли на вторую строчку турнирной таблицы.
- Кривбасс потерпел болезненное поражение перед ответным матчем в Лиге Европы. В турнирной таблице команда из Кривого Рога идет на 7 месте с тремя очками.