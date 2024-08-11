Оболонь – Рух 0:4

Голы: Притула, 19, Краснорпир, 68, Квасница, 88, Кляйвер, 90.

Гости из Львова посетили столицу, где разгромно победили Оболонь. Рух не играл против Ингульца в первом туре нового сезона УПЛ, из-за разрешения переносить матчи, если игроки команды участвовали в Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает 24 канал.

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Неуверенный старт Оболони в новом сезоне

В первом туре "пивовары" сыграли с Колосом в ничью, а во втором не смогли зацепиться еще за один зачетный балл. Походу первого тайма Рух контролировал мяч, но смогли на один гол. Пенальти на 19-ой минуте матча реализовал Остап Притула.

Второй тайм также проходил под контролем коллектива из Львова. За 20 минут до конца игры Краснопир удвоил преимущество Руха. Под занавес матча игроки Оболони потеряли концентрацию и пропустили на 88-ой и 90-ой минутах.

Видео голов:

В следующем туре УПЛ сезона-2024/2025 Рух поедет в гости к ЛНЗ. Дата проведения матча – 18 августа, 15:30. Оболонь взамен отправится в Полтаву, где сыграет с местной Ворсклой – 16 августа, 18:00.